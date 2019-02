Clement heeft weinig begrip voor Zhegrova: “Op zo’n manier laat je als speler je ploegmaats én supporters in de steek”

Philippe Clement wilde op de wekelijkse persconferentie zijn licht nog niet laten schijnen over de wintermercato, “omdat die nog niet is afgesloten”. De Genkse coach refereerde daarmee impliciet aan de transfer van de Japanner Junya Ito, die door de Belgische voetbalbond is gevalideerd maar in samenspraak met zijn Japanse werkgever pas zaterdag zal worden gecommuniceerd.