Man doet dutje in rijdende Tesla: “Word wakker, idioot!”

Een bestuurder van een Tesla deed tijdens een ritje van Las Vegas naar een onbekende bestemming een dutje in zijn rijdende auto, terwijl de automatische piloot al het werk deed. Op slowmotionbeelden die op sociale media circuleren, is duidelijk te zien dat de man erg diep slaapt tijdens zijn rit op de autosnelweg. Volgens gespecialiseerde websites is de Autopilot van Tesla niet ontworpen om autonoom rond te rijden, maar werd de software gemaakt om te assisteren bij het rijden. “Word wakker, idioot”, klinkt het nog als commentaar op het gevaarlijke rijgedrag.