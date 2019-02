Amper enkele dagen na drama Julen: kinderen ontdekken opnieuw diepe put in Spaanse gemeente

De zorgen om levensgevaarlijke putten zijn nog verre van achter de rug in Spanje. Amper een paar dagen nadat het levenloze lichaam van de peuter Julen 71 meter onder de grond werd teruggevonden, merkten twee kinderen een soortgelijke put op in Ácula, een gemeente in de provincie Granada. Een familielid van de kinderen kon zijn ogen nauwelijks geloven en postte enkele filmpjes van de put op Twitter.

Ook in dit geval ging het om een onbedekte put. De vierjarige zoon en tienjarige neef van Miguel waren in de buurt aan het rondlopen toen ze de opening opmerkten. “Het was mijn neefje die mijn zoon kon beschermen om erger te voorkomen”, vertelde hij via sociale media.

Nadat Miguel een steen in het gat liet vallen, werd duidelijk dat ook deze put bijzonder diep was. Secondelang lang hoorde hij hoe de steen naar beneden donderde, om uiteindelijk in het water te belanden.

Hij bracht onmiddellijk de autoriteiten op de hoogte. Waarschijnlijk gaat het ook hier om een illegaal gegraven put om water op te halen.