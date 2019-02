Roséwijntjes blijven Brad Pitt en Angelina Jolie aan elkaar binden

Het acteurskoppel Brad Pitt en Angelina Jolie is dan wel geschieden: hun zes kinderen en hun wijnhuis maken dat ze nog aan elkaar zijn verbonden. Hun wijnhuis pakt deze lente zelfs uit met een nieuwe rosé.

Het wijnhuis van het voormalige koppel kondigde afgelopen dinsdag de plannen aan om een ??gloednieuwe rosé uit te brengen. Die wordt op 5 maart uitgebracht onder de naam Studio by Miraval. De wijn zelf is een mix van de rode wijndruif Grenache en Tibouren, een oud ras dat kenmerkend is voor de wijnen uit de Provence en vaak terugkomen in rosé.

De fles is vernoemd naar het verleden van het pand als een opnamestudio. Bands waaronder Pink Floyd, AC/DC en Sade hebben allemaal muziek opgenomen in de studio boven de wijnkelder.

Brad en Angelina kochten Château Miraval in 201 en trouwden er in 2014. Na hun scheiding in 2016 werd gefluisterd dat de twee het landgoed zouden verkopen, maar blijkbaar zijn ze er, samen met hun wijntjes, nog steeds aan gehecht.