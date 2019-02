Beter dan dit wordt het zondag niet op uw tv-scherm

Kan u zich de wereld voorstellen zonder Facebook? In het biografisch drama ‘The Social Network’ schetst David Fincher hoe ene Mark Zuckerberg in 2003 ’s werelds bekendste netwerksite op poten zette. Tom Waes gidst ons door het oostelijk deel van Oekraïne en de Krim, dat nu door Rusland is geannnexeerd. En Alastair Sooke gidst ons door plekken waar rijke Romeinen het varken kwamen uithangen. Gelukkig voor hen bestond er toen nog geen Facebook.