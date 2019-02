Limburgse weerman Ruben Weytjens filmt ‘supercalifragilistic’ noorderlicht in Lapland

Supercalafragilistic. Dat magische woord past misschien nog het best bij het spectaculaire filmpje dat weerman Ruben Weytjens op Facebook postte. De Neeroeterenaar zag en filmde in Lapland noorderlicht dat swingend een spoor door de nacht trok. Een zeldzaam fenomeen, dat hooguit één keer per jaar te zien is.