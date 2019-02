Waasland-Beveren-coach Adnan Custovic laakte donderdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de thuismatch tegen KRC Genk de Genkse pogingen om in de laatste week van de wintermercato zijn speler Nana Ampomah te benaderen. Hij nam de woorden ‘beïnvloeden’ en ‘destabiliseren’ in de mond.