Hardrijders lappen snelheidsregels aan hun laars ondanks gladde wegen: uitschieters tot meer dan 140 km/uur

Tessenderlo -

De verkeerspolitie van de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo voerde in de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdagmorgen op verschillende plaatsen snelheidscontroles uit. Ondanks de voorspelde gladde en winterse omstandigheden reed een groot aantal gecontroleerde voertuigen te snel, met uitschieters tot over 140 kilometer per uur. “Wij zijn van onze stoel gevallen”, aldus hoofdinspecteur Joël De Smedt van de Dienst Verkeer.