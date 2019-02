Vandaag blaast LRM 25 kaarsen uit. Wat in 1994 startte als een reconversiemaatschappij na de sluiting van de mijnen, groeide uit tot een investeringsmaatschappij die economische groei in Limburg ontgint. Nieuwe CEO, Tom Vanham, volgt Stijn Bijnens op sinds 1 januari. “Het gaat goed met de economie in Limburg. De achterstand is ingehaald, maar daar stopt het. We mogen niet op onze lauweren gaan rusten. We moeten blijven investeren, blijven vernieuwen en blijven geloven in onze toekomst.”