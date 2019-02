Van slakkenslijm tot Tibetaanse paddenstoelen: vijf keer beauty uit Azië

Door hun originele en soms ietwat eigenzinnige ingrediënten (denk daarbij aan Tibetaanse paddenstoelen) zijn Aziatische cosmeticamerken intussen volledig ingeburgerd in ons land: alleen ze vinden verloopt niet altijd van een leien dakje. Om de zoektocht naar een orgineel Aziatisch merk gemakkelijker te maken, hebben we er alvast vijf opgelijst.

Laneige

Anti-aging serum ‘Time Freece Essence EX’ voor 69,95 euro - Nachtcrème ‘Water Sleeping Mask’ voor 37,90 euro - Gezichtserum ‘Water Bank Essence_EX’ oor 49,90 euro Foto: Laneige

Laneige mag dan wel Frans klinken, toch is het wel degelijk een Zuid-Koreaans cosmeticamerk. Het merk, dat in 1994 opgericht werd in Seoel, heeft naast make-up ook een hele lijn verzorgingsproducten, gebaseerd op watertechnologie om de huid optimaal te hydrateren. Ondertussen is Laneige uitgegroeid tot grootste cosmeticabedrijf van Korea.

Het merk is onder meer te koop bij webreus Bol.com en Niniko.

Tonymoly

Oogmasker ‘Panda’s Dream Eye Patch’ voor 3,99 euro - Gezichtsmasker ‘I’m Real Tomato Sheet Mask’ voor 5,99 euro - Reinigende stick ‘Tako Cleansing Stick’ voor 9,95 euro Foto: Tonymoly

Ook Tony Moly, een van oorsprong Koreaans cosmeticamerk, heeft een uitgebreid gamma aan cosmeticaproducten. Alleen voor de verpakkingen, vaak gekenmerkt door een speelse panda, zou je naar de kassa hollen met een mand vol gek uitziende producten. Naast de originele verpakkingen zijn ook de producten zelf net dat tikkeltje anders:van gezichtsmaskertjes met rode wijn tot een detoxkuur op basis van tomaten.

Je kan de producten onder meer vinden op de webshop van Boozyshop

Holika Holika

Gezichtsmasker ‘Pure Essence Mask Sheet Pearl’ voor 1.95 euro - Lichaamsgel ‘Aloe 99% Soothing Gel’ voor 3.95 euro - Herstellende gezichtscrème ‘Prime Youth Black Snail Cleansing Foam’ voor 8,95 euro Foto: Holika Holika

Ook Holika Holika kiest voor enkele ongewone elementen. Het Koreaanse merk, dat vooral bekend is om zijn talloze gezichtsmaskers aan fijne prijzen, kiest resoluut voor slijm van zwarte slakken en parels en dat tegen een betaalbare prijs.

De producten zijn online te vinden op de website van Dermarolling.

Inuwet

Blush ‘Ice Cream Cushion’ voor 11,95 euro - Lippenbalsem ‘Bunny Balm’ voor 4,99 euro - Gezichtsmasker ‘Coconut Water Gel Extra Moisturizing’ voor 5.99 euro Foto: Inuwet

Dit dromerige merk omschrijft zichzelf als het ideale merk voor zeemeerminnen, fans van eenhoorns en andere kleine magische dieren die de wereld willen veroveren. Het merk, dat hun producten nooit op dieren test, is daarbij ook nog eens veganistisch en vrij van parabenen.

Te koop bij bij onder meer Di.

The Face Shop

Gezichtsmasker ‘Real Nature Face Mask’ voor 5.43 euro - Gezichtslotion en reinigingsschuim ‘Rice Water Bright Rice Bram’ voor 11,28 euro - Gezichtsmasker en serum ‘The Solution Mask Sheet’ voor 6,35 euro Foto: The Face Shop

Ook de het Koreaanse ‘The Face Shop’ denkt aan de natuur en wil die zelfs tot bij de consumenten brengen. Met recepten uit verschillende culturen hebben ze een natuurlijke verzorgingslijn gecreëerd, rijk aan ingrediënten zoals Tibetaanse paddenstoelen en vulkanische klei.

De producten kan je online vinden bij Yesstyle.

Missha

Oogcrème ‘Cho Gong Jin’ voor 36,90 euro - Gezichtsmasker ‘Mascure Nutrition Solution Sheet Mask’ voor 2,90 euro - Handcrème ‘Love Secret Hand Cream’ voor 3,95 euro Foto: Missha

Met een slogan als ‘Love your skin, love your soul’ hecht cosmeticamerk Missha niet alleen belang aan de huid maar ook aan de ziel. Met rustig ogende verpakkingen en gezichtsmaskers op basis van vertrouwde ingrediënten zoals groene thee en aloë vera, willen ze consumenten vooral wijzen op de noden van de huid en niet zozeer op luxueuze verwennerijen.

Shoppen kan op de webshop van Missha.