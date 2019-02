Woonzorgcentrum in Stokkem opnieuw toegankelijk na uitbraak norovirus

Dilsen-Stokkem - Woonzorgcentrum ‘t Kempken in Stokkem is na de uitbraak van het norovirus opnieuw toegankelijk, al gelden er wel strikte regels. Dat maakte de stad Dilsen-Stokkem vrijdag bekend.

Tachtig bewoners waren sinds begin deze week in quarantaine geplaatst, omdat twintig personen afgelopen weekend ziek waren geworden. “Onmiddellijk werden maatregelen getroffen met het oog op het beperken van het risico op verspreiding van het virus. Het woonzorgcentrum is nog niet virusvrij, maar verspreiding kan beperkt worden door een strikte toepassing van preventiemaatregelen,” zegt burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld) van Dilsen-Stokkem.

Foto: JEFFREY GAENS

De genomen maatregelen bleken succesvol. De zieke bewoners zijn terug aan de beterhand. “Omdat het over een erg besmettelijk virus gaat, moeten we echter alert en voorzichtig blijven. De overdracht gebeurt vaak via handcontact,” aldus Vandeweerd. Op advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zijn een reeks preventiemaatregelen van toepassing. Handhygiëne is belangrijk en dat betekent grondig handen wassen en desinfecteren na ieder contact met de bewoner. De bezoeker moet dat doen bij het binnengaan en verlaten van het centrum. Familieleden zijn welkom, maar de directie vraagt om bezoek te beperken tot de naaste familie. Dat bezoek moet bovendien zonder tussenstop beperkt worden tot de kamer zelf. Kinderen en personen met een zwakke gezondheid krijgen het advies het centrum te vermijden.

Zieke bewoners blijven op de kamer, zolang er klinische symptomen zoals braken of diarree zijn. “Bij zieke bewoners worden de persoonlijke beschermingsmaatregelen toegepast, namelijk het gebruik van een schort, een mondmasker en handschoenen bij het betreden van de kamer. De materialen worden bij het verlaten van de kamer in een vuilzak gegooid waarna handhygiëne volgt. In de loop van volgende week zal een beslissing volgen over het openen van de cafetaria. De directie volgt de evolutie op de voet en zal verder informeren als andere preventiemaatregelen nodig zouden zijn,” aldus de burgemeester van Dilsen-Stokkem.