Zo kies je een volledige outfit in drie minuten

Een wekker die te laat is afgelopen, keuzestress of last van het fenomeen ‘ik heb niets om aan te doen’? Zo kies je een outfit in enkele minuten!

Preparation is key

Stijlvol de deur uit? Dat begint bij een goede voorbereiding. Zorg ervoor dat alle kleding in je kast gewassen, gestreken en ready to wear is. Kun je dat ene topje dat je in je hoofd had maar niet terugvinden in je kleerkast? Sorteer je kleding om dit te vermijden. Per kleur, seizoen of type (broek, topje of jurk) sorteren, bespaart je heel wat tijd. Maak op voorhand combinaties met kledingstukken en juwelen die altijd werken. Hang je basics, zoals een gestreept truitje, jeans en perfecto samen en je hebt meteen een outfit.

Maak het jezelf makkelijk

Kies je outfit ‘s avonds. Je ochtendhumeur zal je dankbaar zijn! Last van keuzestress? Ga voor items uit één stuk zoals een jumpsuit of jurk en werk af met accessoires. Wie op zoek is naar een meer “doordachte” look, kan de regel van drie gebruiken. Dat werkt zo: je kiest een bovenstuk, onderstuk en accessoires. Eerst denk je na over je bovenstuk, daarna vul je aan met een basic broek of rok en accessoires. Werkt altijd! Het perfecte excuus voor je Pinterest-verslaving? Outfit-inspiratie! Stel virtuele moodboards samen van je favoriete looks en ga aan de slag met je eigen stukken. Zo heb je altijd een stijlvolle outfit achter de hand.