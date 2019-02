Prins Harry en Meghan Markle verhuizen vroeger dan verwacht

Het wijst erop dat prins Harry en Meghan Markle nog voor de geboorte van hun eerste kindje verhuizen van Kensington Palace naar hun nieuw optrekje in Windsor. Dat meldt de Britse entertainmentsite ITV.

Eind vorig jaar raakte bekend dat prins Harry en Meghan Markle zouden wegtrekken uit hun Nottingham Cottage, gelegen op het domein van Kensington Palace. Wanneer werd niet precies meegegeven, maar hier en daar werd gesuggereerd dat ze zouden vertrekken na de geboorte van hun eerste kindje in april.

Nu schrijft de Britse entertainmentsite ITV op basis van tips van anonieme bronnen dat het koppel samen met hun inboedel al in maart naar de Frogmore Cottage in Windsor trekt. Ruim een maand voor de geboorte van de nieuwe royal baby, dus. De twee zouden al een datum gekozen hebben, zodat ze voldoende tijd hebben om zich te nestelen eer de baby er is. Momenteel lopen er nog renovaties aan het pand.

In tussentijd brengen de prins en Markle hun tijd afwisselend door in Londen en op het platteland. In de heuvelachtige Cotswolds hebben ze een buitenverblijf, een boerderijtje, te midden de velden. Naar verluidt blijven ze dit pand ook na hun grote verhuis huren.