Vonnis over dodelijke steekpartij tussen twee Afghaanse clans uitgesteld

Hasselt / Sint-Truiden - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag het vonnis over een dodelijke steekpartij tussen twee Afghaanse clans in Sint-Truiden met twee weken uitgesteld. Op 30 september 2012 brak er aan een woning op de Tramstraat in Sint-Truiden een massale vechtpartij los, waarbij de 29-jarige K. E. uit Antwerpen werd doodgestoken. De broer van het overleden slachtoffer kreeg een messteek in de buik en raakte levensgevaarlijk gewond.

De 27-jarige man uit Sint-Truiden die de messteken uitdeelde, riskeert voor moord door uitlokking en een uitgelokte moordpoging 5 jaar cel met een klein deel uitstel.

Aanleiding voor de vete was een liefdesaffaire tussen een dochter van de Truiense familie en de 29-jarige zoon S. van de Antwerpse familie. Het ging om een buitenechtelijke relatie van de Antwerpenaar, die getrouwd was en een kind had. Nadat de jonge vrouw de relatie had verbroken, bleef S. haar lastigvallen en startte hij een lastercampagne tegen de jongedame en haar familie. Er werden allerlei foto’s en beelden op het internet gepost van haar en haar zus.

Volgens de openbare aanklager staat het vast dat de Antwerpse clan met minstens acht personen naar Sint-Truiden was afgezakt om de familie N. aan de Tramstraat een lesje te leren. Getuigen zagen dat ze met stokken gewapend waren.

S., die het overspel pleegde, was volgens de openbare aanklager de initiatiefnemer voor de strafexpeditie en riskeert 3 jaar cel. De Antwerpse pater familias en zijn andere zoon riskeren elk 3 jaar cel wegens bendevorming en voor opzettelijke slagen met voorbedachten rade. Voor drie andere kompanen, die mee opgetrommeld waren, werden celstraffen van twee en drie jaar gevorderd. Vonnis volgt op 15 februari.