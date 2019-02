Historisch: VTM en VRT schakelen live naar elkaar in nieuwsuitzendingen

Een uniek moment in VTM Nieuws en Het Journaal vanmiddag. Beide nieuwsuitzendingen stonden even live in verbinding met elkaar. De stunt werd opgezet door beide redacties en hun technici ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van VTM. Op elke andere dag kennen beide redacties een gezonde concurrentiestrijd, maar op een feestelijke dag als vandaag wensen ze elkaar maar wat graag het beste.