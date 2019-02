KRC Genk moet het zaterdagavond tegen Waasland-Beveren stellen zonder de geblesseerden Sander Berge, Jere Uronen en Jhon Lucumi. Wel van de partij is Danny Vukovic. De Australiër keert na zijn avontuur op de Asian Cup terug in doel. “Al ben ik heel tevreden met wat Nordin Jackers toonde. Dit was weer een heel goede ervaring voor hem”, aldus Philippe Clement op zijn wekelijkse persconferentie.