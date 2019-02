Sint-Truiden - Op de N79 in Sint-Truiden voerde een vrachtwagen vrijdag een erg gevaarlijke manoeuvre uit. De chauffeur was het duidelijk beu om achter een rij auto's te wachten, die op hun beurt trager reden door een tractor. De truck besloot om alle voertuigen in één keer in te halen. Tijdens de inhaalmanoeuvre moest een tegenligger zelfs uitwijken voor de vrachtwagen.