Heusden-Zolder -

Ook in het Vogel-en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder is nu het eerste papfleshaasje binnengebracht. Vorige week kreeg het Natuurhulpcentrum al een eerste haasje binnen. Aan de mensen wordt gevraagd om als ze jonge dieren zonder moeder zien, contact op te nemen met een van de opvangcentra om te vragen wat te doen. De dieren zomaar weg nemen wordt afgeraden.