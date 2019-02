Beringen - Met de Gedichtendag gaat op de laatste donderdag van januari traditiegetrouw de Poëzieweek van start.

Dit jaar was het thema Vrijheid. Poëzie is een cadeautje van taal. Poëzie verrast en verwondert, een gedicht raakt het hart en geeft kleur aan de dag. Je kon hét poëziefeest van Vlaanderen en Nederland in de bib van Beringen bewonderen. Vrijdag 31 januari in een goed gevulde bib was er een poëtisch uurtje met woord en muziek van de Stedelijk Academie voor Muziek, Woord en Dans.