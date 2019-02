De wintermercato is voor STVV op een sisser uitgedraaid. Zo ging de overgang van Geoffry Hairemans van Antwerp naar Sint-Truiden in laatste instantie niet door. Een vervanger voor Roman Bezus kwam er dus niet. Jammer zegt coach Marc Brys, al blijft hij toch positief in de strijd om play-off 1. Zondag ontvangen de Kanaries Eupen op Stayen.