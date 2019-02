Er komt dit weekend geen algemene afgelasting van de voetbalwedstrijden in Limburg. Dat heeft het Provinciaal Comité Limburg vrijdag beslist. Voor wedstrijden van jeugd en reserven kunnen clubs tot drie uur voor aanvang van de wedstrijd beslissen of de partij al dan niet doorgaat. Nadien beslist de scheidsrechter ter plaatse. Ook voor de wedstrijden van de eerste ploegen ligt de beslissing in handen van de ref.