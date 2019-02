VIDEO. Zevenhonderd mensen nemen afscheid van bouwondernemer Mathieu Gijbels

Genk -

Zo’n zevenhonderd mensen hebben vrijdagvoormiddag in Hangar 58 in Bokrijk afscheid genomen van bouwondernemer Mathieu Gijbels. De plechtigheid verliep bij momenten erg emotioneel. Vooral toen de kleinkinderen van Gijbels aan het woord waren. Maar ook broer Rik kon amper zijn tranen bedwingen toen hij het had over de kwaliteiten van Mathieu, zijn doorzettingsvermogen en groot volks karakter.