Topmodel Gigi Hadid in de problemen door foto’s van zichzelf

Het Amerikaanse topmodel met Nederlandse roots Gigi Hadid zit in de problemen door een foto die ze op Instagram heeft geplaatst. Op het beeld was ze zelf te zien, maar ze beschikte niet over de rechten om het te verspreiden. Het New Yorkse agentschap dat wél over de rechten beschikt, sleept de 23-jarige blondine nu voor de rechter.

Het fotoagentschap Xclusive-Lee vindt het niet kunnen dat Gigi Hadid een van hun foto’s, waar ze nota bene zelf opstaat, zomaar deelt met haar miljoenen volgers. “Ze wist dat het kopiëren en plaatsen op sociale media niet mocht omdat ze geen licentie of toestemming had”, luidt het in de claim. Volgens het agentschap zondigde de blondine niet één keer, maar zou ze meer dan vijftig foto’s hebben gedeeld zonder de rechten te respecteren. De aanklagers eisen nu een schadevergoeding van Hadid, die nog niet op de heisa heeft gereageerd.

Eind vorig jaar liet Hadid wel weten via Instagram dat ze de werking van de paparazzi grondig beu is. “Instagram is een deelplatform. De wet die fotografen beschermt voor hun werken is belachelijk, zeker wanneer ze de beelden zelf delen op de sociale media. Als fotografen hun werk willen beschermen, moeten ze er maar een watermerk in verwerken. Dit moet veranderen”, stond er toen bij twee foto’s met een nog uitgebreider relaas.