Op haar 17de in het verzet, tot haar 94ste met oorlog geworsteld: Neeroeterse ‘Lieske’ was een van de laatste Vlaamse verzetsvrouwen

Maaseik -

In Neeroeteren is zaterdag ­afscheid genomen van Lieske Vossen (94), een van de laatste Vlaamse vrouwelijke ­verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. Een jaar voor het einde van de oorlog werden zij en haar familie verraden en naar een Duits concentratiekamp gebracht. Haar vader en broer stierven, zij overleefde. Aan die periode hield ze een vredeswens over. “Wees allemaal eendrachtig, verdraagzaam en probeer ­elkaar te begrijpen.”