Owain Doull zorgt voor eerste zege van Team Sky, na straffe stunt met ploegmaat Luke Rowe in Herald Sun Tour

De Brit Owain Doull (Team Sky) heeft vrijdag de derde etappe in de Herald Sun Tour (Aus/2.1) gewonnen. De Canadees Michael Woods (EF Education First) behoudt de leiderstrui.

De 25-jarige Doull kwam samen met zijn ploegmaat en landgenoot Luke Rowe over de meet na 161,3km tussen Sale en Warragul. Het duo van Sky, samen in het slot ontsnapt uit een groepje van negen renners, had aan de meet 29 seconden voorsprong de Australiër Liam White, die het podium vervolledigde.

GoFish Nagambie men's stage 3 news highlights. #SunTour pic.twitter.com/7vNcUkBuMR — Jayco Herald Sun Tour ?? (@HeraldSunTour) 1 februari 2019

In de stand blijft Michael Woods, die negentiende werd, leider. De Canadees telt vier seconden voorsprong op de Australiër Richie Porte. De Fransman Kenny Elissonde volgt op 27 seconden.

De vierde etappe brengt het peloton zaterdag over 128,8km van Cape Schanck naar Arthurs Seat. De Herald Sun Tour eindigt zondag in Melbourne.