Oscarwinnares openhartig over menopauze: “Het is de hel”

De Amerikaanse Oscarwinnares Viola Davis (53) heeft in de talkshow van Jimmy Kimmel haar relaas gedaan over de menopauze, die ze ervaart als een ware hel. En blijkbaar krijgt haar man het ook hard te verduren thuis...

“Als je ergens over de menopauze of je borsten praat, sterven mannen een langzame dood”, zei ze aan Kimmel terwijl enkele vrouwen in het publiek luidop lachten. “De menopauze is de hel, een groot, zwart gat. Daar bevind ik me nu. Dus vandaag zal ik mijn man doodgraag zien of hem vermoorden”, klonk het over haar wilde stemmingswisselingen.

Volgens Davis lijdt ze ook aan concentratiestoornissen door de overgangsfase. Onlangs zette ze nog een vuile kom in de koelkast in plaats van in de spoelbak. “Kan iemand me vertellen hoelang dit nog gaat duren?”, vroeg ze.



De actrice, bekend uit onder meer ‘Fences’ en ‘The Help’, is niet de eerste die openhartig praat over de menopauze. Gwyneth Paltrow had het er nog over in november. Over de perimenopauze om precies te zijn, de fase die the real deal vooraf gaat. “Als je in de perimenopauze terechtkomt, word je allerlei veranderingen gewaar. Ik voel mijn hormonen verschuiven en het zweten en de stemmingen die ermee gepaard gaat”, liet ze weten op haar eigen website Goop. “Plotseling word je razend, zonder dat daar enige aanleiding toe is.”