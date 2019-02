Wout van Aert opvallend ontspannen op persconferentie voor WK veldrijden: “Rol van underdog voelt heel lekker”

Wout van Aert leeft ontspannen toe naar het WK zondag. Hij stond deze ochtend rustig de pers te woord op de officiële persconferentie van de Belgen.

“De verwachtingen zijn niet hoog, want Mathieu van der Poel is al heel het jaar beter en als hij er niet bij was werd ik ook vaak geklopt door Toon Aerts”, was titelverdediger Wout van Aert opvallend nuchter. “Maar dat wil niet zeggen dat ik niet goed zal zijn. En ik geloof in mirakels en zal zondag op het beste niveau zijn dat ik kan zijn.”

De reden voor zijn optimisme is niet ver te zoeken: “Ik heb een heel goede week achter de rug. De zege in Pontchâteau twee weken deed deugd en ik heb daarna een zware trainingsweek gehad. Daardoor ontbrak in Hoogerheide wat frisheid. Ik heb de cross nog eens op tv herbekeken en vastgesteld dat ik met enkele foutjes toch wat tijd ben verloren. Die foutjes wil ik zondag niet maken. Ik heb goed gerust deze week zodat ik op het WK die enkele procentjes extra heb. Ik heb drie WK’s op rij gewonnen en telkens was ik niet de topfavoriet. Dat is eigenlijk best een mooi uitgangspunt. Het moet niet. Ik ben 100% underdog en dat voelt heel lekker.”

“Niet te veel nadenken bij de start”

Van Aert ging deze voormiddag voor het ontbijt een halfuurtje joggen met bondscoach Sven Vanthourenhout en gaat vanmiddag het parcours verkennen. “Ja, het zal wellicht een snelle koers worden en het is belangrijk om goed te straten. Daar liep het dit seizoen al een paar keer mis. Het is vooral een mentale kwestie denk ik. Ik mag er niet te veel aan denken. Maar we moeten goed starten en Mathieu niet meteen laten wegrijden. Het kan misschien wel tactisch worden en dan is het aan hem om de koers in handen te nemen. Zo kunnen we de druk op hem verhogen.”

Het was een zware winter voor Van Aert maar hij wil het veldritseizoen op een positieve manier afsluiten. “Ja ik kijk uit naar het voorjaar op de weg, maar dat wil niet zeggen dat ik niet meer wil presteren op een WK. Dat is nog altijd de belangrijkste koers in het veld. En ik heb bewezen dat ik dan altijd iets extra kan. Ik ga nog één keer alles geven en dan een bladzijde omslaan.”