Zanger van het legendarische nummer ‘Sophietje’ overleden

Donderdagavond is in Breda de Nederlandse zanger Johnny Lion (77) overleden. Dat meldt zijn goede vriend en voormalige collega Joop Oonk die hem samen met Rob de Nijs onlangs nog thuis in Breda bezocht. Lion werd bij ons vooral bekend met zijn hit ‘Sophietje’.

Johnny Lion was al een tijd ziek en leed aan longkanker en de ziekte van Alzheimer. De geboren Hagenaar, die eigenlijk John van Leeuwarden heette, werd bekend met ‘Johnny Lion and The Jumping Jewels’. Die band was in 1961 goed voor een nummer-één-hit met Wheels, maar was nog tot 1965 succesvol. Datzelfde jaar besloot hij solo verder te en scoorde hij een grote hit met het nummer Sophietje (Zij dronk Ranja met een rietje). Ook met het nummer ‘Alleen in Dallas’ scoorde hij een top 10-hit.

Foto: ANP

“Helaas kreeg ik de treurige mededeling dat mijn vriend en muzikale collega Johnny Lion vandaag, donderdag 31 januari is overleden. Wij hebben in de zestiger jaren vele successen in binnen- en buitenland meegemaakt met ‘Johnny Lion and The Jumping Jewels’ met als hoogte punt onze tournee door het Verre Oosten”, schrijft Joop Oonk op Facebook.

“Ik kan hier geen beschrijving geven van de vele jaren die wij als vrienden en muzikanten hebben meegemaakt, maar neem van mij aan dat dit ontzettend mooie en succesvolle jaren zijn geweest in grote vriendschap met elkaar. Wens zijn familie heel veel sterkte met dit grote verlies.”