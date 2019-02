Dit is het nieuwe StuBru: nieuw logo, meer ‘Life Is Music’, Michèle in de ochtend en #Linde vlogt

Vanaf maandag 4 februari klinkt en oogt Studio Brussel helemaal anders. En dan gaat het niet enkel over een fris nieuw logo. Zo ruimt op de radiozender de wekelijkse HotShot plaats voor een Catch Of The Day, en komt de focus weer meer op de muziek te liggen. StuBru-gezichten als Eva De Roo en Linde Merckpoel mogen dat gezicht vooral online gaan uitspelen: zo Merckpoel maakt voor ‘#Linde’ tweewekelijkse video’s op YouTube, en ontmoet Eva De Roo durvers en doeners op Facebook.

Het grootste nieuws raakte eerder al bekend: Michèle Cuvelier (26), het aanstormende gezicht bij Studio Brussel, neemt het ochtendblok over van Linde Merckpoel (34). Die laatste gaat zich meer toeleggen op haar passie: vloggen. Via haar YouTube-kanaal ‘#Linde’ zal ze tweewekelijks video’s uitbrengen. Een kanaal waarmee Merckpoel ondertussen al zeer vertrouwd is: met haar leuke vlogs vergaarde ze al 16.000 abonnees op YouTube. Een kwaliteit die de zender nog meer hoopt uit te spelen.

Michèle Cuvelier neemt het ochtendblok voortaan voor haar rekening. Foto: Studio Brussel

Exit Hotshot

Op de radio gaat de focus van StuBru weer meer dan ooit op ‘Life Is Music’ liggen. Cuvelier heeft

alvast een ‘alternatiever’ profiel dan flapuit Merckpoel, en met een resem vaste gasten - Fleddy Melculy, Lennert Coorevits van Compact Disk Dummies en de Gentse hiphoppers van Uberdope - moet de focus ’s ochtends ook weer steviger op de nieuwste muziek komen te liggen.

Een week lang elk uur de nieuwe Editors op je kap? Ook dat is verleden tijd. StuBru vervangt de Hotshot door Catch Of The Day, het nummer dat je - zoals de naam al doet vermoeden - die dag zeker gehoord moet hebben.

Nieuwe stemmen

De zender voegt daarnaast enkele nieuwe presentatoren toe aan het schema. Thibault Christiaensen, frontman van Equal Idiots, krijgt elke zondag om 18 uur zendtijd om de beste gitaarplaten in de ether te knallen. Joris Brys, die op VIER in ‘Sports Late Night’ de hoogtepunten van de Jupiler Pro League op een rijtje zet, krijgt met ‘Vuurland’ een eigen radioprogramma. Dat zou wel eens de spirituele opvolger van het zo gemiste ‘Duyster’ kunnen zijn: Brys draait elke zondagmiddag ‘breekbare nummers die je in gedachten doen verzinken’.

Stijn Vlaeminck nodigt op zondagochtend dan weer een gast uit aan zijn ontbijttafel thuis in Gentbrugge om radio te maken. Tot slot is er nog ‘Team Germijns’, waarin StuBru jou je cursus elektromechanica komt uitleggen of je naar een concert brengt. Van maandag tot en met donderdag (18 uur) doet Fien Germijns in dit fris programma aan community radio.

Ook sportanker Joris Brys krijgt met ‘Vuurland’ een programma. Foto: StuBru

Multimediaal

Daarnaast gaat de zender voluit multimediaal door in te zetten op kwalitatieve online reeksen. Podcasts over de Belgische muziekgeschiedenis, of online seksadvies aan jongeren geven: het behoort nu ook tot het pakket van de jongerenzender. Daarbij worden de stemmen van StuBru meer dan ooit de gezichten. Zo maakt Stijn Van De Voorde weer een videoreeks over belangrijke gebeurtenissen in de muziekgeschiedenis, mag Linde dus vloggen en ontmoet Eva De Roo vanaf 18 februari durvers en doeners op Facebook.

Bekijk het volledige nieuwe zendschema hier:

#LINDE

Linde gaat voortaan voluit vloggen. Foto: StuBru

#Linde staat voor tweewekelijkse video’s op Linde Merckpoels YouTube-kanaal. Ze vertelt verhalen over onderwerpen die haar fascineren en intrigeren. Met de reeks zal ze inhoudelijke thema’s op de agenda zetten, steeds in interactie en connectie met de Studio Brussel-luisteraars.

OCHTEND

Studio Brussel maakt de wereld wakker. Mee met de actualiteit en met alle nieuwe muziek. Met Michèle Cuvelier en onder andere vaste gasten Fleddy Melculy, Lennert Coorevits van Compact Disk Dummies en met de Gentse hiphoptrots Uberdope. Elke werkdag van 6 tot 9 uur.

CATCH OF THE DAY

RIP Hotshot, vanaf nu is er élke dag een gloednieuw nummer dat je moet gehoord hebben. Elke dag te ontdekken op de online kanalen van Studio Brussel en kraakvers in alle programma’s on air.

TEAM GERMIJNS

Fien Germijns maakt community radio in ‘Team Germijns’. Foto: Studio Brussel

Community radio pur sang. Radio over wat nu gebeurt: op weg naar een concert of film, met maten op café? Fien Germijns houdt met een vast team bijzitters de wereld in de gaten en helpt de luisteraars. We brengen je naar een concert en zorgen voor een babysit of komen die cursus elektromechanica uitleggen. Met onder andere Average Rob en Jens De Ruyte van SONS. Maandag tot en met donderdag om 18 uur.

BIJ VLAEMINCK

Stijn Vlaeminck nodigt wekelijks gasten uit om bij hem thuis aan de ontbijttafel stil te staan bij de waan van de dag en nieuwsgierig te kijken naar de toekomst. Elke zondag van 10 tot 12 uur live vanuit Gentbrugge.

ROCK & ROS

Hij rockt. Hij is ros. En hij zal een uur lang de beste gitaarplaten op jouw radio knallen. Thibault Christiaensen van Equal Idiots kaapt Studio Brussel, elke zondag vanaf 18 uur.

BLACK MAMBA

DJ Black Mamba trekt de zaterdagavond op gang met een mix van hiphop, afrobeat, r&b, tropical vibes en grime. Ze ontdekt de nieuwste, leukste en beste urban platen elke zaterdagavond tussen 20 en 22 uur.

VUURLAND

Joris Brys heeft een zwak voor melancholische muziek. Breekbare nummers die je in gedachten doen verzinken. Elke zondagmiddag neemt hij je om 12 uur één uur lang mee op de tonen van zijn meest geliefde platen. Van bekende wegdromers tot nieuwe openbaringen.

BOITLYFE

In Boitlyfe draait het om drie dingen: lekkere schijfkes, goede zever en helemaal chaud worden voor zaterdagnacht. Klaar om te boitten met uw copains en copines? Omdat Het Kan Soundsystem en Average Rob alvast wel!

ROCK ’N’ ROLL HIGHSCHOOL

Stijn Van de Voorde maakt een videoreeks over historische gebeurtenissen uit de rockgeschiedenis. En hij neemt Thibault Christiaensen mee. Te zien vanaf 5 april.

LABELS

Studio Brussel en VRT NWS slaan de handen opnieuw in elkaar. In LABELS gaat VRT NWS-reporter Yassine Atari naar plekken waar de media weinig komen. Hij praat er met mensen die we te weinig horen. Op zoek naar de mensen achter de labels van vandaag. Omdat niets is wat het op het eerste gezicht lijkt. Vanaf maandag 25 februari.

EVA ONTMOET

Eva De Roo doet iets met durvers en doeners op Facebook. Foto: StuBru

Eva De Roo ontmoet durvers en doeners. Mensen met een mening, een inzicht of een gigantische motivatie. Met een uniek, persoonlijk en inspirerend verhaal. Of een mix van dat alles. Benieuwd? Je ontdekt het vanaf vrijdag 18 februari op Facebook.

EIGEN KWEEK – PODCASTS

Rik De Bruycker ademt muziek in en hij ademt verhalen uit. Hij gaat op onderzoek en komt terug met verhalen over onder meer 40 jaar AB in Brussel en 25 jaar Fuse.

100 VRAGEN OVER SEKS

Flo Windey duikt in het seksleven van de Vlaamse jongere. Foto: Studio Brussel

Het geheim van goede seks is niet via Google te vinden. En toch merkt Florence Windey dat jonge mensen liever in het wilde weg online zoeken dan erover te praten met vrienden. Flo duikt in een nieuwe online reeks voor Studio Brussel in het seksleven van haar leeftijdsgenoten.

RAMPAGE RADIO

Al 10 jaar ‘the biggest Drum and Bass en Dubstep Party of the universe’. Nu op vrijdag vanaf middernacht de hardste drops in je radio.