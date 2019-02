50.000 mensen wachten op terugbetaling fout gestorte boete door verkeersboetes.be

Brussel - Verkeersboetes.be, een platform van de FOD Justitie dat werd opgericht om het betalen van verkeersproblemen makkelijker te maken, werkt niet zoals het hoort. Dat bleek vrijdag in het consumentenprogramma “De Inspecteur” op Radio 2. Zo wachten 50.000 mensen nog op de terugbetaling van een fout gestorte boete. Federaal Ombudsman Guido Herman vraagt een concreet engagement van de dienst om de terugbetaling tijdig uit te voeren, en een goed werkende helpdesk.

Volgens Herman komt het vaak voor dat burgers per ongeluk te veel geld overschrijven, bijvoorbeeld 530 euro in plaats van 53 euro. De overheid belooft de burger dan het bedrag te zullen terugstorten binnen een bepaalde termijn. “Het probleem is: zij doet dat niet en zij laat de burger daarover echt in het ongewisse. Dus die moet zelf initiatief nemen om te weten wat er aan de hand is”, zo blijkt volgens hem uit de klachten.

In december 2018 stortte de FOD Justitie alle bedragen boven de 500 euro terug, maar 50.000 burgers die minder moeten terugkrijgen wachten nog altijd op een terugbetaling.

Daarnaast gebeuren ook fouten bij het uitsturen van de boetes. “Men heeft op een bepaald moment zelfs dubbele formulieren de deur uitgestuurd, men heeft formulieren zonder rekeningnummer uitgestuurd, verkeerde referentienummers en dergelijke meer”, zegt Herman. Dit betekent dat sommige mensen twee keer hebben betaald, en ook zij wachten op terugbetaling.

Helpdesk

De procedure voor het betwisten van een onterechte boete is niet digitaal, en ook daar stelt de ombudsman zich vragen bij. Mensen moeten een formulier opsturen, en volgens Herman “hopen dat dat allemaal toekomt binnen de termijn en ook goed geregistreerd wordt”.

Tot slot is de helpdesk een betalend nummer, dat door onderbemanning onvoldoende toegankelijk is. “Er is geen e-mailadres, geen postadres. Dus ik vind dat dat nummer gratis moet zijn”, zegt Herman.

“Topprioriteit”

De FOD Justitie neemt de kritiek naar eigen zeggen ter harte. “Wij hebben de laatste maanden een dertigtal mensen aangeworven, zodat we nu met een team van 70 mensen zijn”, zegt woordvoerder Edward Landtsheere, die stelt dat de wachtrijen hiermee zijn teruggedrongen tot 30 seconden. Ook de haalbaarheid van een e-mailadres wordt onderzocht.

De 50.000 wachtenden zijn een “topprioriteit” volgens Landtsheere. De komende weken moet de terugbetaling van mensen die minder dan 500 euro moeten terugkrijgen mogelijk gemaakt worden. Een nieuwe website in de loop van het jaar moet dan weer het betwisten van een boete makkelijker maken.