Belgen staan vandaag (vanaf 19u) voor erg lastige opdracht in Davis Cup tegen Brazilië

Thiago Monteiro (ATP 107) en Arthur De Greef (ATP 202) openen vrijdag (om 19u Belgische tijd) het Davis Cup-treffen tussen Brazilië en België op het gravel van het Braziliaanse Uberlandia. Het Belgische team, zonder sterkhouders David Goffin (ATP 21), Steve Darcis (ATP 313) en Ruben Bemelmans (ATP 132), staat voor een ‘mission impossible’ om een ticket voor de finaleweek te bereiken.

Na het duel tussen De Greef en Monteiro is het de beurt aan Kimmer Coppejans (ATP 195) en Rogerio Dutra da Silva (ATP 139). Zaterdag wordt de dag geopend door het dubbelduel tussen onze landgenoten Sander Gille en Joran Vliegen en de Braziliaanse specialisten Bruno Soares en Marcelo Melo. Vervolgens treft Coppejans Monteiro en sluit De Greef de confrontatie af tegen Dutra da Silva.

Kapitein Johan Van Herck behield op de vooravond, ondanks het zware vooruitzicht, alle hoop. “In het verleden hebben we al bewezen dat we ook ondanks enkele afzeggingen in staat zijn om te winnen”, liet hij noteren. “We moeten ons concentreren op wat we kunnen controleren, zoals de fysieke vorm van de spelers. Ik denk dat we de kwaliteiten hebben om Brazilië te kloppen.”

Vanaf dit jaar veranderde het format van de Davis Cup. Achttien landen zullen in november, op het einde van het seizoen, in een toernooi van een week op één locatie strijden om de titel. Bij winst tegen Brazilië, heeft ons land zijn ticket voor de finaleweek beet. In die finaleweek zijn al zeker Kroatië, Frankrijk, Spanje, de Verenigde Staten, Argentinië en Groot-Brittannië van de partij. De eerste vier zijn de halvefinalisten van vorig jaar. Argentinië en Groot-Brittannië kregen een wildcard van de organisatie.