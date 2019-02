Kortrijk neemt Koita over van AA Gent

Aboubakary Koita trekt op uitleenbasis van AA Gent naar Kortrijk. De dribbelvaardige flankspeler vindt bij de Kerels Yves Vanderhaeghe terug, zijn trainer van bij de Buffalo’s.

Koita, een 20-jarige Belg met Senegalese roots, maakte zijn profdebuut bij ASV Geel in de Proximus League op 17-jarige leeftijd. Het seizoen erna kwam Geel uit in de eerste amateurklasse en in 29 wedstrijden trof Koita vijf keer raak. Dat leverde hem een transfer naar Gent op.

Bij de Oost-Vlaamse topclub ondertekende Koita vorig seizoen zijn eerste profcontract. Hij debuteerde op het hoogste niveau tijdens de met 1-0 gewonnen wedstrijd van Gent tegen Anderlecht op 13 mei 2018. Dit seizoen speelde de snelle winger, die op beide flanken kan spelen, zes keer mee met Gent (een keer, tegen Cercle, als basisspeler de volle 90 minuten).