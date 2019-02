Studio Brussel helpt u aan een lief (en een hamster)

Studio Brussel gaat vanaf volgende week problemen van luisteraars oplossen in Team Germijns. ­Presentatrice Fien ­Germijns krijgt daarbij hulp van Shania Gooris.

Al even aangekondigd, maar nu concreet: Studio Brussel stelt vandaag zijn vernieuwde zendschema voor. Dat kadert in de hertekening van de ­zender die maandag start. Een opmerkelijk nieuw programma is Team Germijns, met een ambitieus uitgangspunt: Fien Germijns, die al onder meer De afrekening presenteerde en tijdens De Warmste Week reporter op het terrein was, gaat problemen oplossen van luisteraars.

“Eender wat kan. Je wil naar een concert, maar je hebt geen lift. Je wil een hamster, maar je mag niet van je ­ouders. Of je zoekt iemand die je die vervloekte cursus elektromechanica kan uitleggen. Onze ambitie is om alles te kunnen oplossen. We hebben redacteurs die ter plaatse kunnen komen, en rekenen ook op de luisteraars om ­elkaar te helpen. Maar het is niet zo dat ik zelf iemands dakgoot ga komen herstellen”, aldus Germijns.

Aan input geen gebrek. “Ik zette al een oproepje op mijn persoonlijke Instagram-account en kreeg een hoop reacties binnen. Onder meer van zeven mensen die een lief zoeken, dus die kunnen we alvast met elkaar in contact brengen. (lacht) Maar net zo goed iemand die zegt: Ik snap geen hol meer van die Brexit. Leg dat nog eens uit.”

Shania Gooris

Team Germijns loopt van maandag tot en met donderdag. Telkens twee uur lang, vanaf 18 uur. Germijns krijgt ook een team van “acht jonge, interessante mensen aan haar zijde”. Zij vertellen ­afwisselend over wat hen de voorbije week is opgevallen, zaken die het liefst nog niet breed in de media zijn uit­gesmeerd. Onder hen Average Rob, en Shania Gooris, dochter van. “We mikken in eerste instantie op 18- tot 24-jarigen, al hopen we uiteraard op een breder publiek. De playlist zal vooral bestaan uit nummers van na 2000.”

Het is ook het debuut van Fien Germijns in de schijnwerpers. “Ik heb er vooral veel goesting in. Ik ben ook blij dat er ruimte is om te ­experimenteren en dat het programma niet te strak geformatteerd is, zoals pakweg De afrekening. Dat betekent niet dat het amateuristisch moet worden, gewoon dat we de vrijheid hebben om iets te proberen en dat daarna weer om te gooien.”

