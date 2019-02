Patrick Lefevere biedt excuses aan voor foto van Iljo Keisse en belooft gedragstraining

De sponsors van Deceuninck-Quick Step mengen zich in de discussie rond de veelbesproken foto van Iljo Keisse in Argentinië. Zowel Francis Van Eeckhout, CEO van Deceuninck, als wielerleverancier Specialized hebben hun onvrede over de heisa geuit. “Dit mag niet meer gebeuren, maar ik ga er nu ook geen staatszaak van maken”, liet Van Eeckhout optekenen in De Tijd.

Fietsenmerk Specialized reageerde op Twitter scherp op enkele boze reacties. “We nemen dat soort zaken heel ernstig en gaan een gesprek aan over de verwachtingen die we hebben van alle Specialized-renners.” Ook de reactie van ploegmanager Patrick Lefevere dat het slachtoffer uit is op geld, schoot bij de sponsor in het verkeerde keelgat. “Zulke uitspraken stroken niet met onze waarden en normen.”

Lefevere onthield zich aanvankelijk van commentaar. “Dit is veel groter geworden dan ik voor mogelijk hield. Voor mij stopt het hier.”

Even later kam er echter alsnog een officieel statement:

“Het team wil graag zijn oprecht verontschuldigingen aanbieden voor de gebeurtenissen van de afgelopen dagen”, klinkt het. “Vooreerst aan de vrouw die betrokken was bij dit betreurenswaardige incident,maar ook aan alle vrouwen, fans en sponsors. We keuren dit soort gedrag niet goed. De kernwaarden van ons team omvatten wederzijds respect en dat werd in deze situatie niet gehandhaafd. Iljo erkent ook persoonlijk zijn fout en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn acties.”

“Als een team zijn we ons ervan bewust dat het één van onze belangrijkste taken is om de renners voor te lichten en ervoor te zorgen dat ze respect tonen voor iedereen. De gebeurtenissen van deze afgelopen dagen zijn iets waar we van kunnen leren - en waar we al van geleerd hebben - en juist daarom hebben we besloten om in de nabije toekomst specifieke gedragstraining voor alle renners en personeel te implementeren. Om onze waarden te waarborgen en ervoor te zorgen dat dit gebeurt iets zal niet nog een keer gebeuren. Nogmaals, het spijt ons zeer voor iedereen die getroffen is door dit betreurenswaardige incident.”

Patrick Lefevere en het hele team