Red Panthers boeken eerste zege in Hockey Pro League

Brussel - De Red Panthers, de nationale hockeyvrouwen, hebben vrijdag hun tweede duel in de Pro League met 0-1 gewonnen, in en tegen Nieuw-Zeeland. De speelsters van coach Niels Thijssen (FIH 13) waren vorige zaterdag, bij de start van deze nieuwe internationale competitie, de laagst geklasseerde ploeg. In de Pro League nemen negen landen het tegen elkaar op. De Black Sticks, de Nieuw-Zeelandse hockeysters, staan als zesde geklasseerd in de FIH-ranking. De openingsmatch tegen Argentinië (FIH 4) hadden de Panthers met 2-0 verloren.

De Belgische speelsters domineerden het eerste en laatste kwart, maar moesten wachten tot de laatste minuut om de drie punten binnen te halen. Jill Boon scoorde na een assist van Alix Gerniers.

Om 7 uur Belgische tijd spelen de Red Lions in dezelfde competitie, ook in en tegen Nieuw-Zeeland. Ook zij treffen hun tegenstander in Auckland. De Red Lions werden eind vorig jaar wereldkampioen en staan het hoogst geklasseerd in de FIH-ranking, Nieuw-Zeeland staat achtste.

De Belgische mannen openden de Pro League met een 2-2 gelijkspel tegen Spanje. Afgelopen zaterdag versloegen ze in een remake van de olympische finale Argentinië met 2-4. Nieuw-Zeeland verloor met 3-4 van Nederland. De partij leerde dat de mannen van Shane McLeod vooral moeten uitkijken voor aanvaller Hugo Inglis, die twee keer scoorde tegen Oranje, en Kane Russell, die in België voor Leopold uitkomt.

De Belgische mannen en vrouwen reizen na de wedstrijd door richting Australië voor hun volgende duels, op zondag.