Tournée Minérale gaat van start met bijna 50.000 deelnemers

De derde editie van Tournée Minérale gaat vrijdag van start en bijna 49.600 mensen schreven zich in. Vorig jaar waren er aan de start van de actie nog 85.000 deelnemers. Dit jaar zal een team van het Laboratorium voor Toxicologie van de UGent van de gelegenheid gebruik maken om te onderzoek wat het met je lichaam doet om geen alcohol te drinken.

Bedoeling van Tournée Minérale is om mensen aan te sporen om een maand lang geen alcohol te drinken. Organisatoren van de actie zijn het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen (VAD), De DrugLijn en de Stichting tegen Kanker.

Onder de mensen die zich inschreven zijn ook verschillende bekende gezichten. Acteur Stefaan Degand is dit jaar ambassadeur voor Tournée Minérale. Verder zetten ook onder meer tv-chef Sandra Bekkari en Joe-presentatoren Raf en Rani zich in. Ook dit jaar zijn er heel wat inschrijvingen in teamverband. De voorbije twee jaar was het “Nooit meer diëten”-team van Bekkari het grootste, maar nu heeft ze stevige concurrentie van Axa, Joe en de stad Gent.

Deze editie pakken de organisatoren uit met een officiële mocktail van de hand van Marie Claessens van the Mocktailclub. Op de website van Tournée Minérale staat een mocktailmixer waarmee bezoekers hun gepersonaliseerde mocktail kunnen samenstellen. Met de alcoholcalculator bereken je dan weer hoeveel suikerklontjes je uitspaart als je geen alcohol drinkt.

Kans voor wetenschap

Dat zoveel mensen tegelijkertijd een maand lang geen alcohol drinken, is een unieke gelegenheid voor de wetenschap. Professor Christophe Stove van het Laboratorium voor Toxicologie van de UGent maakt van de gelegenheid gebruik om onderzoek te doen naar een zogeheten “directe alcoholmerker”. Dat is een product dat in het lichaam wordt gevormd nadat je alcohol hebt gedronken, en veel langer meetbaar blijft dan de alcohol zelf.

“Deze alcoholmerker vormt een goede manier om iemands drinkgedrag na te gaan, of te controleren of iemand nog alcohol drinkt”, klinkt het. “Dat is bijvoorbeeld nuttig bij mensen van wie het rijbewijs werd ingetrokken of bij patiënten die een levertransplantatie moeten ondergaan of achter de rug hebben.”

Het team van de professor hoopt 1.000 deelnemers van Tournée Minérale te kunnen strikken. Zij krijgen een pakket toegestuurd waarmee ze zelf thuis met een vingerprik een druppel bloed kunnen afnemen, die ze terugsturen naar het laboratorium. Dat moet drie keer gebeuren: één keer bij de start van Tournée Minérale, halverwege de maand en bij het einde van de actie. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website alcoholmerker.be.