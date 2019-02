VTM viert dertigste verjaardag met groots opgezette show: “De crème de la crème uit televisieland”

Puurs - VTM haalt vrijdagavond de glitterjurken, maatpakken en pluimen uit de kast voor zijn eigen grote verjaardagsshow. De commerciële zender viert zijn dertigste verjaardag met de “crème de la crème uit televisieland”. De show vindt plaats in het pop up theater in Puurs.

Dertig jaar geleden hield VTM zijn startshow in het Kursaal van Oostende, nu kiest de zender voor een feest in het pop-up theater van Studio 100 in Puurs, waar de musical “40-45 loopt”. Het wordt een “aaneenschakeling van verrassende VTM-momenten, met programma’s en gezichten van vroeger en nu”.

Medialaan, de moederholding van de commerciële zender, maakt zich sterk dat er liefst 70 bekende gezichten in de show te zien zijn en tal van VTM-iconen zitten in het publiek. Van de Pfaffs, de cast van “Wittekerke” of de acteurs van “Familie” tot Stany Crets en Peter Van den Begin, Wendy & Frans en Ella & Olga Leyers.

De show start vrijdag met een “ongezien” optreden. Alle VTM-gezichten van nu worden immers voor het eerst verzameld op één podium voor een spectaculaire openingsact. Pionier Koen Wauters trapt de show af, Ruth Beeckmans zingt de sterren van de hemel, Nathalie Meskens wordt de lucht in gehesen en Jens Dendoncker laat zich flankeren door danseressen met pluimen. Ook Niels Destadsbader, An Lemmens, Laura Tesoro, Staf & Mathias Coppens, Sean Dhondt en Jonas Van Geel maken hun opwachting.