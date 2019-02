Facebook verwijdert opnieuw valse accounts die informatie van Iraanse staatsmedia verspreidden

Facebook heeft opnieuw enkele honderden vervalste accounts en pagina’s verwijderd die volgens het sociale netwerk gelieerd waren aan Iran. Ze zouden in verschillende landen actief geweest zijn, ook in Europa, en verspreidden vooral informatie afkomstig van de Iraanse staatsmedia. Dat zei Facebook-manager Nathaniel Gleicher donderdag. Het ging onder meer over onderwerpen als het conflict tussen Israëli’s en Palestijnen, en de proxy-oorlogen in Syrië en Jemen.