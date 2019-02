"De zoon van de grootste F1-rijder aller tijden zijn heeft voor- en nadelen"

Er is geen twijfel dat Mick Schumacher trots is op zijn vader maar hij laat ook weten dat het niet altijd even gemakkelijk is om in zijn voetstappen te treden.

Sinds Mick Schumacher aan zijn eigen autosportcarrière timmert is de vergelijking met zijn vader uiteraard nooit ver weg geweest maar zelden heeft de jonge Duitser er zelf op gereageerd.

In een gesprek met het officiële magazine ‘Auto’ van de FIA licht Mick een tip van de sluier op over hoe het voor hem is om als zoon van de meest succesvolle F1-rijder aan een carrière in de autosport te beginnen.

“Ik ben blij dat ik de zoon ben van de grootste F1-rijder aller tijden,” laat Mick Schumacher weten.

“Ik ben ook blij dat hij de grootste F1-rijder aller tijden is en ik bewonder hem daar ook voor. Hoewel het soms ook moeilijk is, het is wat het is, er zijn goede en slechte kanten.”

“De steun die ik krijg van mensen overal ter wereld kan niet slecht zijn. Daar ben ik dankbaar voor.”

Met een vader als Michael Schumacher lijkt het bijna de normaalste zaak van de wereld dat ook Mick in de autosport zou belanden maar hij herinnert zich nog goed wanneer zijn vader hem de belangrijke vraag gesteld heeft.

“Racen en karten is de normaalste zaak van de wereld in mijn familie en ik heb er ook altijd van gehouden om met mijn vader te karten.”

“Het was geweldig om dat met hem te delen en ik herinner me een dag waarop hij me vroeg of ik dit meer als hobby zag of dat ik er mijn beroep zou willen van maken.”

“Ik heb hem meteen geantwoord dat ik er mijn beroep wou van maken, ik heb nooit iets anders gewild.”

Volgend jaar zullen we Mick, als lid van de Ferrari Driver Academy, aan het werk zien in de Formule 2 bij het team van Prema.

