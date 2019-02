Sint-Truiden -

De boiler van apotheek Moors op Nieuwpoort in Sint-Truiden vatte voorbije nacht vuur. Rond middernacht werd zwarte aanslag op de glazen toegangsdeur opgemerkt en bij aankomst van de brandweer bleek een brandende boiler de oorzaak. De roetschade in de zaak is groot. De boiler werd door de brandweer verwijderd.