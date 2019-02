Ariana Grande laat fout gespelde Japanse tattoo corrigeren

De Amerikaanse zangeres Ariana Grande heeft haar nieuwe Japanse tatoeage wegens een schrijffout laten corrigeren. “Beetje beter”, schreef de 25-jarige zangeres donderdag op Instagram, waarop ze ook beelden postte van haar verbeterde tattoo op haar linkerhandpalm.

Oorspronkelijk wilde Grande met Japanse schrifttekens de titel van haar hit-single ‘7 Rings’ in haar hand laten tatoeëren. Toen ze woensdag de foto van naar nieuwe tatoeage op haar Japans Twitter-account publiceerde, oogstte ze echter veel spot van internetgebruikers. Die schreven dat de tekens niet “7 Rings” betekenden, maar “kleine houtskoolgrill”.

De zangeres had tussendoor toegegeven dat er enkele tekens in haar tattoo ontbraken. De correctie nam ze met de nodige humor op. “R.I.P., kleine houtskoolgrill”, schreef ze op Instagram. En: “Ik mis je. Ik vond je eigenlijk erg leuk.”

Ze bedankte haar leerkracht om haar te helpen met de correctie en haar dokter voor de lidocaïne-spuiten, een verdovingsmiddel. Over haar vorige tattoo had ze dan ook gezegd: “It hurt like fuck”, of: “Het deed ontzettend veel pijn.”

Foto: Instagram

