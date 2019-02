Houthalen-HelchterenDe rechtbank van eerste aanleg heeft Houthalenaar Younes Laabadi (46) ‘vermoedelijk afwezig’ verklaard. Volgens zijn vrouw is hij in Syrië gestorven. “Twee jaar geleden heb ik dat via de telefoon vernomen”, zegt Bouchra Ben Hammou (39). Laabadi werkte tot in 2012 als toezichter van de gemeentelijke sporthal.