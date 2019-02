Van favoriet tot underdog

Sander Gillé en Joran Vliegen geloven in stunt in Davis Cup-duel Brazilië-België

Een ticket voor de finaleweek van de vernieuwde Davis Cup. Dat is vandaag en morgen de inzet van het duel tussen Brazilië en België in Uberlândia. De Belgen moeten het in Brazilië rooien zonder Goffin, Darcis en Bemelmans. Een enorme aderlating, waardoor de favoriet nu plots underdog is. “Toch kunnen we voor een stunt zorgen”, zeggen de dubbelspecialisten Sander Gillé (Kuringen/28) en Joran Vliegen (Maaseik/25).