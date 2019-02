“Winnen tegen Gent is een must”

Tectum Achel moet zaterdag vol aan de bak. Dan komt Gent over de vloer. Na vier nederlagen op rij, waaronder drie tegen de topploegen, zakten de Noord-Limburgers weg in de ranking. “Alles ligt op een zakdoek. Er is nog niets verloren voor ons. Maar zaterdag kunnen we maar best de punten thuis houden”, beseft jonkie Ward Van Dyck (20), die zich dit seizoen ontpopte tot één van de Achelse smaakmakers.