Tradities zijn er om in ere te houden. Anders dan de vooraf aangekondigde stilte kende Standard toch nog een drukke slotdag van de wintermercato. Het vertrek van Christian Luyindama naar Galatasaray werd afgerond, zij het met via een uitleenbeurt met aankoopoptie. Een gevolg van de Financial Fairplay-restricties die de Turken boven het hoofd hingen. Met Alen Halilovic haalden de Rouches nog een grote naam weg bij Milan. De negenvoudig Kroatisch international wordt voor anderhalf seizoen gehuurd met aankoopoptie van zo’n twee miljoen euro.