Twee Limburgse verleiders naar ‘Temptation Island’

Acht glimmende gespierde borstkassen op een tropisch strand, met hier en daar een getatoeëerde bovenarm. Dan weet je dat je met de verleiders van ‘Temptation Island’ te maken hebt. Alle acht proberen ze in Thailand het vuur aan de vrouwelijke schenen te leggen en spelbreker te zijn in het liefdesgeluk van de vier deelnemende koppels. Uiteraard door hun manieren te houden, de vrouwen als een blok te laten vallen voor hun charmes en hun schouder als uithuilsteun uit te lenen.

Twee Limburgers

Giorgio (23) uit Winterslag is geen uitzondering. “Met mijn deelname wil ik bewijzen dat achter stoer uitziende mannen ook goede gasten kunnen schuilgaan. Het is niet omdat je er supergespierd uitziet, dat je geen goed hart hebt”, zegt de gespierde Giorgio, die tot voor kort als vuilnisman werkte en heel wat tijd in de sportschool spendeert.

Giorgio werd door de makers via Instagram gecontacteerd. “Ik ben ook trots op mijn bovenlichaam. Maar ik ben een gespierde beer met een klein hartje: eigenlijk ben ik heel romantisch en gevoelig. Zo heb ik een zwak voor de film ‘Belle en het Beest’. Mijn troeven? Mijn goed hart, mijn charme. En mijn tong.” (lacht)

De andere Limburger is een halve Emirati. Truienaar Maxime (24) heeft bijna zijn hele leven in Dubai gewoond en groeide op in een extravagant, uitbundig feestleven. Zelf wijst hij naar zijn Engels accentje en vele cheesy openingszinnen als onweerstaanbare wapens in de strijd om vrouwelijke affectie.

Vrijdagavond

Of ze daarin slagen, ontdekt u voortaan op vrijdagavond. VIJF schoof ‘Temptation Island’ een avond op. “We willen er op deze manier voor zorgen dat we ook op vrijdagavond en in het weekend aanwezig zijn”, zegt woordvoerder Barbara Salomon van VIJF. “Vorig seizoen deed VIER dat al met ‘Dancing With The Stars’ op vrijdag, dit voorjaar is het aan VIJF om hetzelfde te doen met ‘Temptation’. Het programma zal voor veel jonge mensen de perfecte opener van het weekend worden, voor ze op stap gaan. Het is bovendien ook het programma bij uitstek om in groep te kijken.”

‘Temptation Island’, vanaf vrijdag 15 februari op VIJF.