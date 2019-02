BRUSSEL/HASSELTDe handelscentra in Limburg worden het meest geplaagd door leegstand. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van het gespecialiseerde onderzoeksbureau Locatus. Limburg scoort het slechtst van alle Vlaamse provincies. In totaal staan er in Limburg 1.864 van de ruim 17.000 panden leeg, goed voor een lege oppervlakte van 290.872 m² of 43 voetbalvelden.