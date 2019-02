Brand in keuken van appartement op derde verdieping

Omstanders hoorden gisternamiddag twee jonge kinderen schreeuwen vanop een balkon op de Witte Torenwal. Ze waren alleen thuis en waren gevlucht toen brand was uitgebroken in de keuken van hun appartement. De brandweer kon de kinderen met de ladderwagen veilig naar beneden halen, weg van de dikke zwarte rook die hen dreigde te verstikken. Ze bleven ongedeerd, maar werden toch even naar het ziekenhuis gebracht. “De kinderen hebben slim gehandeld”, zegt brandweerman Wim Verbakel.