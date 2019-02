Wout van Aert (24) doet er niet flauw over: hij zal content zijn als het WK in Bogense voorbij is, ook als hij zichzelf niet heeft opgevolgd als wereldkampioen. Crossen vindt hij nog altijd leuk, maar niet als het gaat zoals de voorbije winter. Veel te weinig gewonnen, veel te veel extrasportieve miserie. “Ik heb het onderschat. Ik dacht: ‘we gaan dit efkens overbruggen’. Zo simpel is het niet.”