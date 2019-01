Snelt Iserbyt naar derde regenboogtrui bij de beloften? “Ik hoop op een echt duel met Pidcock”

Bij de beloften wordt het uitkijken naar een duel tussen Eli Iserbyt en Tom Pidcock. De Brit stelde vorig jaar teleur op het WK en is er op gebrand om beter voor de dag te komen in Bogense. Hij kroonde zich tot Europees kampioen in november en keert alleen tevreden naar huis met goud.

Pidcock kroonde zich tot eindwinnaar van de Wereldbeker. Hij won in Tabor, Koksijde, Namen en Pontchâteau. Eli Iserbyt kan daar dan weer zeges in Hoogerheide en Heusden-Zolder, waar Pidcock niet startte, en Bern tegenover stellen. Beide tenoren reden niet echt vaak tegen elkaar, omdat ze ook elk verschillende wedstrijden afwerkten bij de profs.

Iserbyt werd al wereldkampioen bij de beloften in 2016 en 2018. Graag voegt hij daar een derde trui aan toe. Vorig jaar maakte hij er een knappe solo van in Valkenburg en zakte Pidcock door het ijs. De juniorenwereldkampioen van 2017 finishte slechts als vijftiende, op 3:57 van de regenboogtrui. “Ik hoop dat het deze keer tot een echt duel komt”, aldus Iserbyt donderdagavond. “Dat we er echt voor kunnen strijden in mijn laatste WK bij de beloften.”

Na Iserbyt en Pidcock staat een rist outsiders te springen voor een plekje op het derde schavot. De Fransman Antoine Benoist, de Italiaan Jakob Dorigoni, de Brit Ben Turner, de Tsjech Tomas Kopecky, de Zwitser Loris Rouiller en ook onze landgenoten Timo Kielich, mits een goede dag, en Lander Loockx, mits een superdag, zijn niet kansloos voor die bronzen plak.

De beloften rijden hun wedstrijd op zaterdag om 13 uur.